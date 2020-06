Unfallflucht in Karlstein/Dettingen

Ein bislang unbekannter weißer SUV bog am Montag, gegen 09:50 Uhr, verbotswidrig von der Hanauer Landstraße nach links in die Frankenstraße ab. Der 65-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Volvos musste daraufhin stark abbremsen. Die hinter ihm fahrende 28-jährige Opel-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Volvo auf. Der / die bislang unbekannte Fahrer(in) des weißen SUV flüchtete anschließend unerkannt. Es entstand ein Gesamtschaden von 9000.- Euro. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Unfall nach missachteter Vorfahrt bei Klein-/Großkahl

Eine 31-jährige Autofahrerin übersah am Montagabend beim Abbiegen vom Westerer Weg in Richtung Großkahler Straße den VW Golf einer 20-Jährigen aus dem Landkreis Main-Spessart. Diese fuhr auf der Großkahler Straße in Richtung Schöllkrippen. Bei der Kollision der Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von circa 9000 Euro, verletzt wurde niemand.

Karlstein/ Großwelzheim : Radfahrerin beim Abbiegen erfasst

Eine 57-jährige BMW-Fahrerin wollte am Montagnachmittag in den Mühlweg abbiegen und übersah hierbei eine ebenfalls 57-jährige Radfahrerin. Bei der Kollision wurde die Radfahrerin glücklicherweise nur leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2700.- Euro.

Ausweichmanöver bei Mömbris endet in einem Unfall

Ein 29-jähriger Citroen-Fahrer fuhr am Montagmorgen auf der Glockfeldstraße in Richtung Dörnsteinbacher Straße. Als er dort einbiegen wollte, übersah er den Opel einer vorfahrtsberechtigten 41-Jährigen. Durch ein Ausweichmanöver nach rechts, konnte sie zwar einen Zusammenprall mit dem Citroen verhindern, kollidierte jedoch mit einem Verkehrszeichen. Es entstand ein Gesamtschaden von 1150.- Euro. Verletzt wurde niemand.

stru/Polizei Alzenau