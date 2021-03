Unfallflucht in Karlstein

Der 36-jährige Mann fuhr um 13.45 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Hauptstraße in Richtung Seligenstädter Straße. Hinter ihm fuhr ein bisher unbekannter schwarzer Audi Q 6. Beim Überholen streifte der Pkw-Fahrer den Radfahrer offenbar mit seinem rechten Außenspiegel, so dass der Radler zu Fall kam. Er zog sich dabei Prellungen und Schürfwunden zu. Der Pkw-Fahrer fuhr allerdings weiter, ohne sich um den gestürzten Mann zu kümmern. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen schwarzen Audi Q 6 mit dem Teilkennzeichen AC (= Aachen) gehandelt haben. Der Radfahrer begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Ladekran verursacht 500 Euro Schaden

Alzenau. Bei einem Verkehrsunfall in Alzenau entstand am Mittwochnachmittag ein Schaden von 500 Euro. Gegen 18 Uhr fuhr ein 54-jähriger Lkw-Fahrer auf der Wasserloser Straße. Da er seinen Ladekran nicht komplett eingefahren hatte, blieb er an einem Verkehrszeichen sowie einer Straßenlampe hängen.

Bus beschädigt VW

Alzenau. Ein 71-jähriger Busfahrer fuhr am Mittwochnachmittag um 17.30 Uhr auf der Hanauer Straße. Beim Einfahren in eine Bushaltestelle streifte er aus Unachtsamkeit einen abgestellten VW. Fazit: 2.500 Euro Schaden am VW und 2.000 Euro an dem Bus.

vd/Polizei Alzenau