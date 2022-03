Unfallflucht in Karlstadt - VW Passat geschrammt

Am Montag musste eine Autofahrerin gegen 11:00 Uhr feststellen, dass an ihrem grauen VW Passat die linke hintere Tür, vermutlich von einem neben ihrem Auto rangierenden Fahrzeug, verschrammt wurde. Der Unfall dürfte am Vormittag, entweder als das Auto zeitweise in Karlstadt bei einem Baumarkt am Hammersteig geparkt war, oder auf dem Parkplatz der Einkaufszeile an der Gemündener Str., passiert sein. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von ca. 1000.- Euro zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl der Räder am Autohaus und zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

Autoräder gestohlen

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in Karlstadt am Hammersteig an drei auf der Außenstellfläche des Autohauses Grampp geparkten Autosdie Räder gestohlen. Die Autos wurden von den Dieben dazu aufgebockt und auf Pflastersteine gestellt. Der bei dem Diebstahl entstandene Beuteschaden liegt bei über 20.000.- Euro.