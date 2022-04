Unfallflucht in Karlstadt - Motorroller umgefahren

Die linke Fahrzeugseite wurde dabei zerkratzt, an dem Roller brach der Bremshebel ab. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne sich um die Regulierung des entstandenen Sachschadens in Höhe von rund 400 Euro zu kümmern.

Fiesta geschrammt und abgehauen

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Eine Autofahrerin musste am Donnerstag gegen 13:55 Uhr in Karlstadt feststellen, dass an ihrem für ca. 10 Minuten auf dem Parkplatz an der Gemündener Str. abgestellten Ford Fiesta am linken hintern Radkasten ein Streifschaden entstand. Offensichtlich streifte ein Fahrzeug beim Rangieren das dem vor dem Geschäft „Takko" geparkten Auto. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt. An dem Fiesta entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu den Unfallfluchten unter Tel.: 09353/97410.

Angetrunken in Arnstein

Arnstein, Ldkr. Main-Spessart. Bei der Kontrolle eines 21-jährigen Autofahrers stellten die Beamten am Donnerstag gegen 21:45 Uhr in Arnstein fest, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein deshalb durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, auf ihn kommt ein Fahrverbot zu.