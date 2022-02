Unfallflucht in Karlstadt - Laster berührt BMW

Am Montag um 11.15 Uhr fuhr der 64-jährige Fahrer eines weißen BMW auf der Von-Hohenlohe-Straße in Richtung Johann-von-Korb-Straße. Dort kreuzte laut Polizei ein von links kommender, roter Lastwagen und berührte die Front des BMW. Der Lkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Polizei Karlstadt/kick