Unfallflucht in Karlstadt

Als der Besitzer am Freitag zu seinem Pkw zurückkehrte stellte er fest, dass dieser am linken hinteren Radkasten einen frischen Unfallschaden aufwies. Der Verursacher hinterließ keinerlei Benachrichtigung und meldete sich auch nicht bei der Polizei. Der Schaden am VW Golf beläuft sich auf 1.500 Euro.

Sollten Sie Zeuge des geschilderten Unfalls geworden sein oder können Hinweise zum Verursacher geben werden Sie gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.

Am Abend bzw. der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag kam es in einem unbewohnten Rohbau in Zellingen zu einem Einbruchdiebstahl. Der unbekannte Täter gelangte über ein gekipptes Fenster in das Gebäude und entwendete folglich Werkzeug und Arbeitsmaschinen, u. a. Akkuschrauber der Marken Hilti, Milwaukee und Parkside. Die gestohlenen Gegenstände gehören einer auf dem Rohbau eingesetzten Baufirma aus Bad Brückenau.

Durch die bisher durchgeführten Ermittlungen der sachbearbeitenden Polizeiinspektion Karlstadt konnte der Tatzeitraum vom 05. bis 06. November eingegrenzt werden. Der Beuteschaden beläuft sich insgesamt auf 1.700 Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet darum, dass sich mögliche Zeugen oder Hinweisgeber zum vorliegenden Fall unter der Telefonnummer 09353/9741-0 melden.

vd/Polizei Karlstadt