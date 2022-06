Unfallflucht in Kahl

Eine Zeugin hatte um 11.30 beobachtet, wie ein portugiesischer Sattelzug beim Abbiegen in die Bergwerkstraße an dem Spiegel hängen blieb. Trotz eines Schadens von circa 200 Euro fuhr der Fahrer des Sattelzugs in Richtung B 8 weiter. Da das Kennzeichen des Sattelaufliegers bekannt ist, sollte der flüchtige Verursacher zu ermitteln sein.

Prischoßhalle beschmiert - Zeugen gesucht

Alzenau, Lkr. Aschafenburg. Zwischen Samstag und Sonntag beschmierte ein Unbekannter die Wand der Prischoßhalle in der Prischoßstraße mit den Buchstaben OFC. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

vd/Polizei Alzenau