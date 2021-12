Unfallflucht in Kahl

Im Anschluss fuhr die Fahrerin davon, ohne sich jedoch um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen konnten den Vorfall beobachten und verständigten die Polizei. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rudn 700 Euro.

Alzenau-Kälberau. Am Samstag gegen 15.30 Uhr touchierte eine 56 jährige Mercedes-Fahrerin in der Stiftstraße beim Einparken mit der rechten Fahrzeugseite einen geparkten Mercedes, der dadurch im Frontbereich beschädigt wurde. Der Schaden an den Fahrzeugen wurde auf rund 6.000 Euro geschätzt.