Der Schade beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Die Polizei Alzenau hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-130 in Verbindung zu setzen.

Alzenau. In der Nacht zum Dienstag stieß in der "Hessenkurve" (Staatsstraße 2305) ein Rettungswagen, der von Alzenau in Richtung Mömbris fuhr, mit einem Reh zusammen. Beim Rettungswagen wurde die rechte Front beschädigt.

Zweite Unfallflucht in Kahl

Kahl. Von Samstag, 15:00 Uhr bis Montag 09:30 Uhr wurde ein in der Waldstraße geparkter VW angefahren und hinten links beschädigt. Der Verursacher entfernte sich ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Am VW entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Auch hier hat die PI Alzenau die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-130 in Verbindung zu setzen.

vd/Polizei Alzenau