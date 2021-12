Unfallflucht in Kälberau - Audi angefahren

Zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Freitag, 5.50 Uhr kam es in der Pestalozzistraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seiner Anhängerkupplung rückwärts gegen einen ordnungsgemäß geparkten Audi A4. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Am Audi war die vordere Stoßstange gebrochen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 3000,- Euro geschätzt.

Hausmauer in Michelbach beschädigt

Alzenau-Michelbach. Im Zeitraum von Montagabend, 22:00 Uhr bis Dienstagmorgen, 06:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Spessartstraße eine Hausmauer. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. An der Hausmauer entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500,- Euro.

Alzenau-Michelbach. Am Freitag, 07:00 Uhr, parkte ein 51jähriger seinen grauen BMW in der Hirtenwiese ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als er gegen 13:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug hinten links Kratzer aufwies. Zudem war das linke Rücklicht beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter fuhr mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten Pkw und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf 1500,- Euro geschätzt.

Die PI Alzenau hat in allen drei Fällen jeweils die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesen Vorfällen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-130 in Verbindung zu setzen.

Haschisch sichergestellt

Schöllkrippen. Als ein 16jähriger am Freitag um 17:15 Uhr eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Alzenau sah, lief er schnellen Schrittes in eine andere Richtung. Am Bahnhof in Schöllkrippen wurde der Jugendliche schließlich einer Personenkontrolle unterzogen. Von dem Jugendlichen ging starker Marihuanageruch aus, weshalb er durchsucht wurde. Bei der Durchsuchung wurden sechs Gramm Haschisch aufgefunden.

Gegen den Jugendlichen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz geführt.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau