Unfallflucht in Haibach - 3000 Euro Schaden

Ein Audi stand in diesem Zeitraum in der Industriestraße Ost am rechten Fahrbahnrand geparkt und wurde an der vorderen linken Stoßstange beschädigt. Der Verursacher verschwand ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben.

Seitenscheibe eingeschlagen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde die Beifahrerseitenscheibe eines in der

Hettingerstraße geparkten VW Sharan eingeschlagen.

Der Täter entwendete einen Geldbeutel. Der Schaden wurde auf 500 Euro beziffert.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg

unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Gebüsch abgefackelt: Haibach

Ein brennender Busch wurde am Donnerstag, gegen 17.45 Uhr aus der Haibacher Ahornstraße mitgeteilt. Noch kurz vor dem Brandfall wurden in dem Bereich zwei unbekannte Jugendliche gesichtet, die möglicherweise mit dem Vorfall was zu tun haben.

Es wurde ein Schaden von etwa 250 Euro angegeben.

Straßenlampen beschädigt : Großostheim

Vier Straßenlampen wurden auf dem

Radweg zwischen Wenigumstadt und Pflaumheim beschädigt. Vermutlich zwischen

Mittwoch und Donnerstag wurden die vier Masten durch Unbekannte beschädigt. Der

Schaden wurde auf 4.000 Euro beziffert.