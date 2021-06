Unfallflucht in Großkahl - Lastwagen beschädigt Haus

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, blieb ein bislang unbekannter weißer Lkw, in der Großkahler Straße, am Dachvorsprung eines Hauses hängen und beschädigte diesen. Der unbekannte Fahrer fuhr anschließend mit seinem Fahrzeug in Richtung Wiesen davon. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Unfallhergang, zu dem Fahrzeug oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

dc/Meldung der Polizei Alzenau