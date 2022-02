Im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag bis Sonntag wurde in der Ludwigstraße ein geparkter Toyota an der rechten Seite beschädigt. Aufgrund eines markanten Kunststoffabriebes wird davon ausgegangen, dass ein bisher unbekannter Fahrradfahrer gegen das Auto gestoßen ist und sich danach nicht um die Beschädigung gekümmert hat. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

dc/Meldung der Polizei Miltenberg