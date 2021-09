Das beschädigte Fahrzeug, ein schwarzer VW Golf, parkte am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Dieburg. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte hierbei den Golf am linken Radkasten sowie am linken Außenspiegel und fuhr anschließend in unbekannte Richtung davon. Zeugen , die sachdienliche Hinweise bezüglich des Unfallgeschehens geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation in Dieburg unter der Nummer zu melden.

grr / Pressemitteilung der Polizeistation Dieburg