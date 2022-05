Unfallflucht in Groß-Zimmern: Polizei sucht Zeugen

Der zu Schaden gekommene schwarze Audi war in der dortigen Straße in Richtung Hörnertweg am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Ersten Ermittlungen zufolge, touchierte ein bislang unbekannter Wagenlenker beim Vorbeifahren den geparkten Audi. Im Anschluss flüchtete er unerkannt. Am schwarzen Wagen entstanden Schäden auf der Fahrerseite, die auf circa 1000 Euro geschätzt werden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Dieburg nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

