Unfallflucht in Grombühl - Polizei Würzburg sucht Ersthelfer und Zeugen

Am Samstagabend, gegen 22:15 Uhr, wurde im Rosenmühlweg eine Radfahrerin von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren und dadurch verletzt. Die 19-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem abgegrenzten Fahrradweg in Richtung Lengfeld. Plötzlich wurde sie von einem, von hinten kommenden, schwarzen Auto abgedrängt und stürzte. Dabei verletzte sie sich schwer und blieb bewusstlos liegen. Als sie wieder zu sich kam, sah sie ein junges Paar. Nach einem kurzen Gespräch, stiegen die beiden wieder in ihren Wagen und fuhren weiter. Im weiteren Verlauf hielt dann ein weiteres junges Pärchen, das mit einem E-Scooter unterwegs war, an. Die beiden kümmerten sich um die Verletze, bis das Taxi kam, welches sie dann in ein Würzburger Klinikum brachte.

Das Pärchen aus dem Auro konnte wie folgt beschrieben werden:

Person eins: weiblich, circa 25-35 Jahre alt, schwarze glatte Haare zum Pferdeschwanz gebunden, schlanke Statur, trug ein Piercing im Gesicht

Person zwei: männlich, circa 25-35 Jahr alt, blond-braune Igelfrisur, normale Statur und trug eine Brille

Zu den beiden Ersthelfern ist keine Beschreibung vorhanden.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet die beiden Pärchen sowie weitere Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zum Unfall möglich sind, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Motorradfahrer bei Unfall bei Rottenbauer schwer verletzt

WÜRZBURG/ROTTENBAUER. Am Mittwochnachmittag ereignete sich im Rottenbauerer Grund ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Gegen 16 Uhr befuhr ein 56-jähriger Landkreisbewohner mit seinem Motorrad den Rottenbauerer Grund von Rottenbauer kommend in Richtung Würzburg. In einer Linkskurve geriet der Fahrer mit seinem Kraftrad in den Grünstreifen. Beim Gegenlenken, kippte das Zweirad auf die rechte Fahrzeugseite und schlitterte anschließend rund 20 Meter über den Asphalt und kam auf der Gegenfahrspur zum Liegen.

Bei dem Sturz erlitt der Fahrer mehrere Knochenbrüche und eine Kopfverletzung. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zur Ermittlung der genauen Unfallursache war auf Anordnung der Staatsanwaltschaft bei der Unfallaufnahme ein Gutachter vor Ort. Das Motorrad wurde sichergestellt. Für die Unfallaufnahme musste die Straße zeitweise komplett gesperrt werden.

Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.

dc/Meldungen der Polizei Würzburg