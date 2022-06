Unfallflucht in Gemünden

An diesem entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro, am Auflieger ca. 150 Euro.

Der 42-jährige Fahrer fuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, weiter in Richtung Lohr. Eine Anwohnerin teilte dies der Polizei mit, woraufhin der 42-jährige Fahrer kontrolliert werden konnte. Da der 42-jährige Lkw-Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg eine Sicherheitsleistung einbehalten. Danach konnte er seine Fahrt fortsetzen.

Wildunfälle

Obersinn. Am Dienstagnachmittag fuhr eine 70-jährige Frau mit ihrem Auto von Obersinn in Richtung Hessen. Hierbei erfasste sie ein die Fahrbahn querendes Reh. Am Pkw entstand Schaden in Höhe von ca. 200 Euro, das Reh konnte die Autofahrerin nicht finden, weshalb der zuständige Jagdpächter verständigt wurde.

Gemünden. Am Dienstagabend fuhr ein 30-jähriger Mann mit seinem Wagen von Gemünden in Richtung Ruppertshütten. Er erfasste frontal ein Reh, welches den Unfall nicht überlebte. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro.

vd/Polizei Gemünden