Unfallflucht in Gemünden

Hierbei wurde der parkende Pkw einer 65-jährigen Frau in der Annastraße vorne links beschädigt. Am beschädigten Pkw konnte weiße Farbe festgestellt werden, die vom Verursacher stammen musste. Es wurde ermittelt, dass eine 62-jährige Frau mit ihrem Pkw den Schaden verursacht hatte. Die Frau war als Ausfahrerin mit einem weißen VW unterwegs. Gegen diese wird nun wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von jeweils ca. 1500 Euro.

mci / Quelle: Polizei Gemünden