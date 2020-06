Unfallflucht in der Lohrer Innenstadt

Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte scheinbar beim Ein- oder Ausparken vor einer Bäckerei in der Ludwigstraße einen geparkten schwarzen Opel Adam touchiert und diesen dadurch am Heck beschädigt. Der Sachschaden am Opel beträgt 1000 Euro. Leider hinterließ der Verursacher keine Nachricht am beschädigten Wagen. Auch bei der Polizei hatte er oder sie sich nicht gemeldet. Die Polizeiinspektion Lohr nimmt gerne Zeugenhinweise unter der Tel.: 09352/8741-0 entgegen.

Parkbänke am Main beschädigt

Lohr a. Main, Lkr. Main-Spessart Ein oder mehrere Unbekannte hatten in der Zeit vom Samstag, 06.06.2020 bis Dienstag, 16.06.2020 drei Parkbänke an der Mainlände bzw. unterhalb der neuen Mainbrücke beschädigt. Durch die Beschädigungen entstand ein Schaden von ca. 200,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr gerne unter der Telefonnummer 09352/8741-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht beim Frammersbacher Freibad

Frammerbach, Lkr. Main-Spessart. Am gestrigen Dienstag zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr rammte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen VW Passat, der auf dem Parkplatz vom Frammersbacher Freibad in der Bergstraße abgestellt wurde. Der Passat wurde auf der linken Seite des Hecks beschädigt, der Sachschaden beträgt ca. 1000,- Euro. Leider hatte sich der Verursacher nicht beim Schwimmbad oder bei der Polizei gemeldet. Einen Zettel hatte er/sie auch nicht am beschädigten Pkw hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lohr unter der Telefonnummer 09352/8741-0 zu melden.