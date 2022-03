Unfallflucht in der Aschaffenburger Nelseestraße

Gegen 21 Uhr prallte ein noch unbekanntes Fahrzeug in der Nelseestraße in das Heck eines geparkten Skoda Fabia. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fabia gegen einen geparkten VW Passat geschleudert, der wiederum gegen einen geparkten Skoda Oktavia geschoben wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerkannt und unerlaubt vom Unfallort in Richtung Lamprechtstraße. An den geparkten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1800 Euro. Das unfallverursachende Fahrzeug müsste erheblich im Frontbereich beschädigt sein. An der Unfallstelle konnte blauer Lackabrieb festgestellt werden, der mit hoher Wahrscheinlichkeit dem flüchtigen Pkw zugeordnet werden kann.

Unfall in der Landingstraße

Am frühen Samstag kam es in der Landingstraße zu einem Verkehrsunfall. Kurz nach Mitternacht fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Audi von der Landingstraße in Richtung Wermbachstraße. Am dortigen Kreisverkehr überfuhr der Audi-Fahrer eine massive Verkehrsinsel. Neben einem erheblichen Eigenschaden in Höhe von etwa 5000 Euro, wurden auch die Verkehrseinrichtungen in Höhe von etwa 100 Euro beschädigt. Der Fahrer blieb Dank der ausgelösten Airbags unverletzt. Ursache für den Unfall dürfte sein, dass der Autofahrer betrunken war. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Es folgten eine obligatorische Blutentnahme sowie die Sicherstellung der Fahrerlaubnis.

Alkoholisierten Hyundai-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

In der Darmstädter Straße kontrollierten Beamte der Polizei Aschaffenburg am Freitag gegen 23 Uhr den Fahrer eines Hyundai. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Nachdem ein erster Atemalkoholtest einen Wert von über einem Promille ergab, folgte auf der Dienststelle eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung der Fahrerlaubnis.

Zum wiederholten Mal ohne Führerschein erwischt: Fahrzeug beschlagnahmt

Großostheim. Polizeibeamte kontrollierten am Freitagnachmittag in der Stadtseestraße einen Mercedes. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 29-jährige Fahrzeugführer zum wiederholten Mal ohne einen gültigen Führerschein unterwegs war. Aufgrund diverser zurückliegender Fahrten ohne Führerschein und einer offensichtlichen Unbelehrbarkeit des Fahrers, wurde dessen Pkw an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der 29-jährige Landkreisbewohner muss sich nun erneut wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

