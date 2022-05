Unfallflucht in der Aschaffenburger Innenstadt

Die im Audi sitzende Beifahrerin konnte das Kennzeichen und eine Fahrerbeschreibung an die Streife weitergeben, so dass der Verursacher ermittelt werden konnte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf gut 4.000 Euro.

Missverständnis beim Bezahlen eines Parktickets

Ein Missverständnis beim Zahlen des Parktickets in der Goldbacher Straße führte am Mittwoch gegen 16:55 Uhr, zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Irrtümlich nahm eine 43-jährige an, dass ein 51-jähriger ihr Parkticket gezahlt habe und mit diesem davon laufen würde. Dem nun stattfindenden Streit folgten offenbar ein Schlag und ein Tritt der 43-jährigen gegen den 51-jährigen und dessen 35-jähriger Begleiterin. Sicherheitspersonal konnte die Parteien trennen. Nun ist die Polizei mit den weiteren Ermittlungen befasst. Die erlittenen Verletzungen mussten zunächst nicht medizinisch versorgt werden. Abschließend musste die Dame dann doch noch ihr Parkticket selbst bezahlen.

Renitenter Ladendieb

Einen aggressiven Ladendieb mussten am Mittwoch gegen 16 Uhr gleich mehrere Mitarbeiter eines Supermarktes in der Lange Straße in Schach halten. Hatte der doch den Markt mit einer gut gefüllten Tasche ohne zu bezahlen verlassen. Auch nach Eintreffen der Polizei war der 31-jährige noch aggressiv und musste seinen Rausch von 2,14 Promille in der Ausnüchterungszelle ausschlafen. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Kreis Aschaffenburg

Fehl gelaufener Abschleppvorgang

Großostheim. Weiteren Schaden verursachte die Abschleppung einesPannenfahrzeugs am Mittwoch gegen 11:20 Uhr, auf der B 469 im Gemarkungsbereich Großostheim. Da war der Kleintransporter schon defekt und musste abgeschleppt werden, dann kam es auch noch zu einem Unfall zwischen schleppendem und geschlepptem Kleintransporter. Verkehrsbedingt musste der 31-jährige Fahrer im Zugfahrzeug abbremsen, in Folge dessen fuhr das geschleppte Fahrzeug, in dem ein 19-jähriger saß, auf und drückte den Vordermann gegen die Leitplanke. Der Gesamtschaden rund 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

mci / Polizei Aschaffenburg