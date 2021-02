Unfallflucht in Bischbrunn

Die 65-jährige Fahrerin eines roten Toyota Auris fuhr in Richtung Rohrbrunn, als ihr in einem Kurvenbereich ein unbekannter weißer Pkw, vermutlich ein Audi, entgegen kam. Dieser geriet auf die Fahrspur der Frau, wodurch die Fahrzeuge zusammenstießen. Am Toyota wurde die komplette Fahrerseite eingedellt und zerkratzt sowie der Außenspiegel abgerissen. Der Schaden beträgt etwa 8000 Euro.

Der unbekannte Fahrer des weißen Fahrzeugs fuhr weiter, ohne anzuhalten. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach dem Unfallverursacher verlief ohne Erfolg.

Wo ist nach der Unfallzeit ein weißer, an der Fahrerseite vermutlich massiv beschädigter Pkw aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.