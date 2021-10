Unfallflucht in Aschaffenburger Parkhaus

Der Fahrer des Citroens touchierte beim Einparken mit seiner Frontstoßstange den Radkasten eines danebenstehenden Opels. Anschließend fuhr der Herr rückwärts wieder aus der Parklücke heraus, touchierte den Opel erneut und suchte sich einen anderen Parkplatz. Am Opel entstand so ein Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen des Citroens und verständigte die Polizei. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat nun die Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen.

Diebesgut bei Täter gefunden - Eigentümer gesucht

Am Donnerstag gegen 12:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg, aufgrund eines vorangegangenen Einsatzes, einen 36-jährigen Mann im Bereich der Ottostraße. Bei der Durchsicht der mitgeführten Taschen, wurden bei ihm unter anderem, Frauenbekleidung, ein Fahrradhelm und ein Fahrradseitenspiegel aufgefunden. Eigenen Angaben zufolge hatte der Mann Fahrradhelm und -spiegel zuvor an einem Fahrrad im Roßmarkt entwendet. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte bislang noch keinen Geschädigten hierzu ermitteln. Auch bei der mitgeführten Bekleidung handelt es sich höchstwahrscheinlich um Diebesgut.

7.000 Euro Schaden durch Unfallflucht

Hösbach. Eine Anwohnerin der Ulmenstraße im Ortsteil Rottenberg musste am Donnerstagmorgen massive Beschädigungen am Metallzaun samt Mauer vor ihrem Wohnhaus feststellen. Das Wohnanwesen befindet sich in einem Kurvenbereich der Straße. Die Polizei geht anhand des Schadens davon aus, dass der Auflieger eines größeren Lkw am Zaun hängengeblieben war. Der Unfall passierte in der Zeit von Mittwoch, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 07:30 Uhr.

Personen, welche Hinweise zu einem unfallflüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.

vd/Polizei Aschaffenburg