Unfallflucht in Arnstein

Da das Fahrzeug beim Abstellen noch unbeschädigt war, muss es in den letzten Tagen auf dem Parkplatz durch einen Unbekannten angefahren und beschädigt worden sein. Den Sachschaden schätzt der Geschädigte auf ca. 1000 Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Zeugenhinweise, welche unter der Telefonnummer 09353/97410 mitgeteilt werden können.

Metallpfosten umgefahren und geflüchtet

Arnstein. Am Mittwochmorgen befuhr ein unbekanntes Fahrzeugin Arnstein die Grabenstraße bzw. den Schweinemarkt. Hierbei fuhr das Fahrzeug zwei Metallpfosten um, welche dort im Boden verankert waren. Des Weiteren blieb das Fahrzeug an einem Verkehrsspiegel hängen, welcher dort angebracht ist. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen LKW oder ein ähnlich großes Fahrzeug gehandelthaben muss.

vd/Polizei Karlstadt