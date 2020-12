In der Zeit von Mittwoch, 23.12.2020, ca. 16.00 Uhr, bis Sonntag, 27.12.2020, 13.30 Uhr, parkte in Amorbach in der Steinernen Gasse, ein schwarzer Mercedes. In dieser Zeit wurde der linke Außenspiegel durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 200,- EUR zu kümmern.

dc/Meldung der Polizei Miltenberg