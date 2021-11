Unfallflucht in Alzenau: Verursacher von Schaden an BMW war offenbar Lastwagen

Ein 44-jähriger Mann hatte seinen BMW dort um 8.45 Uhr abgestellt. Als er gegen 14 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, musste er einen massiven Schaden am vorderen linken Kotflügel feststellen. Verursacher war aufgrund des Schadensbildes offenbar ein Lkw, der den BMW streifte.

Spiegel beschädigt - Lkw flüchtig

Westerngrund. Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Montagmorgen auf der Staatsstraße 2306 bei Westerngrund. Um 09.30 Uhr fuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Ford Transit von Gelnhausen in Richtung Geiselbach. In einer Linkskurve kam ihm auf der schmalen Straße ein 7,5 Tonnen Lkw entgegen. Beim Vorbeifahren wurde der Ford am linken Außenspiegel gestreift. Der unbekannte Lkw-Fahrer fuhr allerdings einfach weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.