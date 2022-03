Unfallflucht in Alzenau-Michelbach

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Berührung im Gegenverkehr bei Mömbis-Gunzenbach

Mömbris-Gunzenbach, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Hofackerstraße entstand am Montagnachmittag ein Schaden von 2.000 Euro. Eine 57-jährige Kia-Fahrerin und eine 33-jähriger Suzuki-Fahrerin, die sich entgegenkamen, hatten sich beim Passieren seitlich berührt. Wer letztlich zu weit links fuhr, ließ sich nicht klären.

Sattelzug rammt beim Rangieren eine Straßenlampe in Karlstein

Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. Der 64-jährige Fahrer eines Sattelzugs rangierte am Montagmorgen um 08 Uhr in der Straße An der Waldschule. Dabei stieß er gegen eine Straßenlampe, die dadurch beschädigt wurde. Der Sattelzug blieb unbeschädigt, der Schaden an der Lampe lässt sich derzeit noch nicht beziffern.