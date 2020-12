Unfallflucht in Alzenau: Fahrzeug beschädigt geparktes Auto

Am Mittwochnachmittag, in der Zeit von ca. 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr, blieb ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, in der Wasserloser Straße, an einem geparkten Mercedes hängen und beschädigte diesen an der linken Fahrzeugseite. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Unfallhergang, zu dem Fahrzeug oder der Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Beim Ausparken anderes Auto touchiert

Sommerkahl. Eine 63-jährige Daimler-Fahrerin blieb am Mittwochnachmittag beim rückwärtigen Ausparken, in der Straße „Im Gründel", an einem Pkw, Opel, hängen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.500.- Euro.