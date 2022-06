Unfallflucht in Alzenau

Der Verursacher hatte offenbar im Hof des Anwesens gewendet und dabei den Schaden in Höhe von 500 Euro verursacht. Dabei blieb eine Zierleiste zurück. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen grauen Pkw der Marke Daimler, B-Klasse.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Krombach. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße AB 12 bei Krombach entstand am Mittwochmittag ein Schaden von 3.000 Euro. Um 12.45 Uhr fuhr ein 23-jähriger Busfahrer von Geiselbach in Richtung Krombach. Ihm kam ein 29-jähriger Lkw-Fahrer entgegen. Beim Passieren der beiden Fahrzeuge kam es zu einer Spiegelberührung. Hierdurch gingen beide Spiegel zu Bruch und an dem Bus wurde die Scheibe beschädigt. Nach Angaben von zwei Zeugen war der Lkw-Fahrer zu weit links gefahren, so dass es zum Unfall kam.

Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Kahl. Am Mittwoch um 08 Uhr stellte eine Frau ihr Damenrad am Fahrradständer am Bahnhof in Kahl ab. Sie sicherte das braune Rad der Marke Bocas mit einem Fahrradschloss. Als sie um 16.30 Uhr zurückkam, war das Rad samt Schloss spurlos verschwunden. Nach Angaben eines Zeugen, wäre ein circa 60-jähriger Mann, der mit einer roten Weste bekleidet war, mit dem Rad in Richtung Galgenrain weggefahren

vd/Polizei Alzenau