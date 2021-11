Ihr Audi stand zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in der Kahler Straße und in der Emmy-Noether Straße in Alzenau. Der entstandene Schaden wird auf 7000€ geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

lady/ Quelle: Polizei Alzenau