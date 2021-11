Unfallflucht in Alzenau - Abschleppfahrzeug beschädigt

Am Sonntagabend blieb ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, auf dem Pendlerparkplatz Anschlußstelle Alzenau-Nord, St2305, an einem Abschleppfahrzeug hängen und beschädigte dieses. Der unbekannte Fahrer fuhr anschließend mit seinem Fahrzeug in Richtung Alzenau davon. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Unfallhergang, zu dem Fahrzeug oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Kennzeichen an geparktem Ford gestohlen

Schöllkrippen - In der Zeit von Freitag, ca. 0 Uhr und bis Sonntag, 7 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter an einem, in der Straße „Am Sackhaus", geparkten Ford, Fiesta, beide amtliche Kennzeichen. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zu verdächtigen Personen und zum Tathergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau