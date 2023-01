Unfallflucht im Würzburger Stadtgebiet - rotes Fahrzeug gesucht

Weitere Unfallfluchten im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/INNENSTADT. Auch in der Koellikerstraße ereignete sich zwischen Freitagmittag 13:00 Uhr und Sonntagmorgen 10:30 Uhr eine Unfallflucht. Die Geschädigte hatte ihren grauen Ford in dem Parkhaus des dortigen Klinikums auf Ebene 5 abgestellt. Als sie zu ihrem Pkw zurückkam, war der Heckdiffusor abgerissen und verkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt in den beiden Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu den Unfallfluchten, insbesondere zu dem roten Verursacherfahrzeug möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Drogenfahrten im Stadtgebiet

WÜRZBURG. Bei Verkehrskontrollen durch Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt wurden im Laufe des Sonntags gleich zwei Fahrzeugführer aufgrund von Drogenkonsum aus dem Verkehr gezogen. Bei dem 33-jährigen Fahrer eines E-Scooter und einem 35-jährigen Pkw-Fahrer erbrachte jeweils ein Drogenvortest ein positives Ergebnis. Die jungen Männer mussten auf der Polizeidienststelle eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen sie wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da sie mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilgenommen hatten.

