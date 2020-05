Unfallflucht im Kreisverkehr in Kleinostheim - Zeugen gesucht

Ihr kam plötzlich ein unbekanntes Auto entgegen, welches von einem älteren Mann gelenkt wurde. Ein vorausfahrendes Fahrzeug konnte noch rechtzeitig ausweichen, die nachfolgende Seniorin wich noch auf eine Grünfläche aus und bremste stark. Trotzdem wurde ihr Peugeot von dem unbekannten Auto gestreift und an der Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne anzuhalten, vom Unfallort und hinterließ einen Fremdschaden von mindestens 1.000 Euro.

Zeugen, insbesondere der Fahrer des vorausfahrenden Autos, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Aschaffenburg unter der TelNr: 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Kollision zwischen Pedelec und Fahrrad

Am Donnerstag um 18.10 Uhr fuhr auf einem Fahrradweg in der Dorfstraße eine 52-Jährige mit ihrem E-Bike hinter einem 62-Jährigen, welcher mit seinem Mountainbike unterwegs war. Beim Überholen stießen beide Fahrzeuge leicht zusammen, worauf die Frau mit Schulter und Kopf eine Hauswand streifte und anschließend stürzte. Der Mann machte am folgenden Tag ebenfalls leichte Verletzungen geltend. Sachschaden: ca. 200 Euro.

Verstöße 0,5-Promille-Grenze

In der Auhofstraße wurde am Donnerstag um 21.30 Uhr ein Mercedes von einer Streife zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei fiel beim 28-jährigen Fahrer sofort Alkoholgeruch auf. Ein freiwillig durchgeführter Test am gerichtsverwertbaren Alcomaten ergab einen Wert von knapp über 1,00 Promille. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden. Bei der Kontrolle eines 21-Jährigen, welcher mit seinem Kleinkraftrad am Freitag um 01.15 Uhr den Magnolienweg befuhr, nahmen die Ordnungshüter starken Alkoholgeruch wahr. Auch hier blieb der Test knapp unter der Straftatengrenze von 1,10 Promille. Die Fahrt war ebenfalls zu Ende. Die Betroffenen erhalten in Kürze einen Bußgeldbescheid über fast 700 Euro inklusive Gebühren und müssen ihren Führerschein für mindestens einen Monat in amtliche Verwahrung geben.

Betäubungsmittelverstoß

Um 15.10 Uhr am Donnerstag kontrollierten Polizeibeamte Am Floßhafen einen 23-jährigen Mann. Aus dem Rucksack drang intensiver Marihuanageruch hervor, so dass dieser durchsucht wurde. Die Ordnungshüter entdeckten eine geringe Menge Rauschgift, welches beschlagnahmt wurde. Anzeige folgt.

Vorfahrtsunfall in Hösbach

Am Donnerstag um 19.25 Uhr fuhr ein 46-Jähriger mit seinem VW auf der Straße An der Maas und wollte geradeaus die Vorfahrtsstraße verlassen in Richtung Frohnradstraße. Hierbei übersah er eine 59-Jährige, welche mit ihrem Daimler Chrysler der abknickenden Vorfahrtsstraße (Daimlerstraße) links in Richtung An der Maas folgen wollte. Es kam zur Kollision der Autos, wobei sich die Frau leicht an der Hand verletzte und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr gereinigt. Zu Buche schlägt ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Betäubungsmittelverstoß Stockstadt

Im Rahmen einer Personenkontrolle, in der Nähe des Bahnhofes am Freitag um kurz nach Mitternacht, konnte eine Zivilstreife bei einem 19-Jährigen eine geringe Menge Marihuana auffinden und sicherstellen. Es ergeht Anzeige an die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg.

Polizeiinspektion Aschaffenburg/ienc