Unfallflucht im Alzenauer Stadtteil Wasserlos

Eine bisher unbekannte Pkw-Fahrerin fuhr um 09.45 Uhr vom Sälzerweg kommend nach rechts in die Hahnenkammstraße. Dort musste sie verkehrsbedingt anhalten, da ein Lkw rückwärts in die Straße „In der Ecke fahren“ wollte. Nachdem ihr dies offenbar zu lang dauerte, rangierte sie rückwärts und fuhr mit ihrem Heck gegen die Front eines ordnungsgemäß geparkten VW. Die Frau stieg dann aus, schaute sich kurz um und fuhr dann unverrichteter Dinge trotz eines Schadens von rund 1.000 Euro in Richtung Bezirksstraße weg. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden: ca. 70 - 75 Jahre alt, weiße nackenlange wellige Haare. Bei dem Pkw soll es sich um einen bronze-metallic-farbenen Opel Kleinwagen, ähnliche einem Agila oder Corsa, gehandelt haben.

Pkw-Fahrer steht offenbar unter Drogen

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Montagmorgen konnte ein junger Pkw-Fahrer, der offenbar unter Drogeneinfluss stand, aus dem Verkehr gezogen werden. Eine Streife der Alzenauer Polizei hatte den 18-jährigen Peugeot-Fahrer um 07.30 Uhr in der Alzenauer Straße angehalten. Da im Verlauf der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten festzustellen waren, folgte die obligatorische Blutentnahme.

Parkrempler

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Der 55-jährige Fahrer eines Sattelzugs beschädigte am Montagabend gegen 19 Uhr beim Rangieren in der Schäferheide einen abgestellten Lkw. Der Gesamtschaden beträgt circa 4.500 Euro.

Geldbörse beim Einkaufen gestohlen

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Eine 77-jährige Frau wurde am Montagmorgen beim Einkaufen in einem Supermarkt bestohlen. Die Frau hielt sich um 10.30 Uhr in einem Supermarkt in der Aschaffenburger Straße auf. Ihre Geldbörse hatte sie in einem Einkaufswagen abgelegt. Als die Frau Brötchen kaufte, nutzte ein Unbekannter die Gunst der Stunde und entwendete den unbeaufsichtigten Geldbeutel sam Inhalt. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

mci / Quelle: Polizei Alzenau