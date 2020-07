Unfallflucht: Holzzaun in Steinfeld beschädigt

Am Mittwoch touchierte ein Kleintransporter eines Paketdienstleisters gegen Mittagszeit einen Holzzaun an einem Wohnanwesen. Der aufmerksame Nachbar konnte blitzschnell ein Foto von der Situation fertigen. So gelang es die Fahrerin des Transporters zu ermitteln und telefonisch zu kontaktieren. Die junge Frau gestand die Tat. Am dem Holzzaun entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Lohr am Main. Im Zeitraum vom 14.07.2020 gegen 14:00 Uhr bis zum 15.07.2020 gegen 12:30 Uhr wurde in der Weisenau in Lohr am Main ein Pkw zerkratzt. An dem Fahrzeug der Marke Toyota wurde die Beifahrerseite von der vorderen Türe bis zur hinteren Türe vermutlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. So entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 09352/8741-0 erbeten.

Unfallflucht?

Lohr. Am Mittwochabend konnte eine 29-jährige Frau dabei beobachtet werden, wie sie mit ihrem Pkw an einem Pfosten vor der Realschule in Lohr am Main hängen blieb. Sie stieg aus, schaute sich das Malheur an und fuhr weiter. Die Fahrerin konnte an ihrer Wohnanschrift erreicht werden. Der Pkw wurde anschließend auf Beschädigungen überprüft. Nachdem an dem Fahrzeug keinerlei Beschädigung festgestellt werden konnte, bleibt vorerst unklar wer die Beschädigung in Höhe von ca. 300 Euro verursacht hat.

Polizeiinspektion Lohr