Unfallflucht - Geparkter VW in Stadtprozenletn beschädigt

In der Hauptstraße ist am Samstag, in der Zeit zwischen 17.30 Uhr bis Sonntag, 11.40 Uhr, vermutlich beim Vorbeifahren ein VW am Spiegel beschädigt worden. Der Verursacher beging Unfallflucht. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

An der Unfallörtlichkeit konnten Hinweise erlangt werden, dass es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug höchstwahrscheinlich um einen Fiat Ducato handelt. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf zirka 270 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Miltenberg zu melden.

dc/Meldung der Polizei Miltenberg