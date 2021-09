Unfallflucht: Falsch herum in den Kleinheubacher Kreisel gefahren

Der unbekannte Fahrer setzte unbeirrt seine Fahrt fort und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Miltenberg-Breitendiel. Am Montag, gegen 16.45 Uhr, wurde der Fahrer eines Opel auf Höhe Breitendiel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten bei dem 51-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogenvortest verlief auf Cannabis-Produkte positiv, woraufhin die Weiterfahrt unterbunden wurde. Eine Blutentnahme war die Folge. Abhängig von dem Ergebnis der Blutuntersuchung erwartet den Mann ein Fahrverbot und eine saftige Geldbuße

Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Miltenberg. Am Montag, zwischen 8 Uhr und 16.10 Uhr, beobachtete ein bisher unbekannter Zeuge, wie im Burgweg, auf Höhe der Pfarrkirche, ein geparkter Ford angefahren und beschädigt wurde. Der Verursacher flüchtete, ohne dies zu melden. Der Zeuge hinterließ an dem beschädigten Fahrzeug einen Zettel mit dem Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges, allerdings ohne seine eigene Erreichbarkeit. Hier bittet die Polizeiinspektion Miltenberg, dass sich der Zeuge mit der Dienststelle in Verbindung setzen soll. Der entstandene Sachschaden an dem Ford beläuft sich auf rund 300 Euro.

Großheubach: Vermutlich ein Lkw ist beim Abbiegen in der Rathausstraße in Richtung Kirchstraße an der Eingangsstufe eines Eckhauses hängen geblieben. Dabei wurde eine Mauerstufe herausgerissen, es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro. Die Tatzeit lässt sich eingrenzen von Montag, 8 Uhr bis 9 Uhr.

mkl/Polizei Miltenberg