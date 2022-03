Unfallflucht: BMW in Großwelzheim angefahren

Der flüchtige Verursacher hinterließ einen Schaden an der linken Heckschürze (1.000 Euro).

Wohnungstür in Schöllkrippen beschädigt

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Am Sonntag gegen 2 Uhr hörte die Bewohnerin eines Hauses in der Straße Deipertsäcker einen Knall. Kurze Zeit später ging sie zur Wohnungstür, um nachzusehen. Dabei konnte sie dann mehrere Hebelspuren an der Tür feststellen. Im Laufe des Nachmittags verständigte sie dann die Polizei. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Blumentöpfe in Schöllkrippen beschädigt

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen kokelte ein Unbekannter zwei Blumentöpfe aus Plastik an. Diese waren in einem Garten in der Laudenbacher Straße abgestellt. Der Schaden wird auf 10 Euro geschätzt.

Hinweise in allen Fällen an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau