Unfallflucht bei Arnstein: 19-Jährige kracht in Leitplanke, Polo-Fahrer flüchtet

Kurz nach der Abzweigung Gambach fuhr ein silberner VW Polo aus einem Feldweg auf die B26 auf und missachtete die Vorfahrt der 19-jährigen. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, musste diese eine Vollbremsung einleiten. Dabei verlor sie jedoch die Kontrolle über ihren Wagen und kollidierte mit der Leitplanke. Sie erlitt leichte Verletzungen am rechten Unterarm.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Durch den Unfall erlitt die 19-jährige leichte Verletzungen am rechten Unterarm und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0.





Gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen

Zellingen. Aufgrund einer Mitteilung bei der Polizei Karlstadt kam es am Samstag zu einer Kontrolle nach dem Infektionsschutzgesetz bei einer Zellinger Familie. Bei dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass die zurzeit geltenden Kontaktbeschränkungen nicht eingehalten wurden. Es mussten vier Bußgeldanzeigen wegen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz gefertigt werden.

Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz

Karlstadt. Bei einer Kontrolle am Bahnhof Karlstadt konnten bei einem 19-jährigen aus dem Landkreis mehrere betäubungsmittelhaltige Tabletten aufgefunden werden, für welche dieser keinen Nachweis erbringen konnte. Auf die Person kommt nun eine Anzeige nach dem Arzneimittelgesetz zu.

mkl/Polizei Karlstadt