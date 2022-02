Unfallflucht: Auto zum Ausweichen gezwungen und Unfall provoziert

Am Dienstag um 7.56 Uhr befuhr ein 41-jähriger Autofahrer die Staatsstraße von Röllfeld in Richtung Großheubach. Zeitgleich kamen ihm drei weitere Fahrzeuge entgegen. Der dritte Wagen überholte trotz Gegenverkehr die zwei vorausfahrenden Fahrzeuge. Aufgrund seines rücksichtlosen Verhaltens musste der 41-jährige Geschädigte mit seinem Auto nach rechts ausweichen und schleuderte anschließend nach links von der Fahrbahn. An dem Auto des Geschädigten entstand Sachschaden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Bei dem Unfallflüchtigen soll es sich um einen schwarzen BMW, der Baureihe 3er oder 5er handeln. Hinweise bitte an die PI Obernburg a. Main.

Sulzbach - Am 21.02.2022 gegen 16:57 Uhr befuhr der 55-jährige Autofahrer die Staatsstraße 2309 zwischen Sulzbach und Mainbrücke. Im Kurvenbereich überfuhr ein entgegenkommender roter Wagen die Mittellinie und kollidierte mit dem linken Außenspiegel des Geschädigten. Anstatt anzuhalten entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Klingenberg - Ein 61-Jähriger fuhr am 22.02.2022 gegen 07:10 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Wilhelmstraße. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter über keinen Versicherungsschutz verfügt. Der Rollenprüfstand ergab anstatt der erlaubten Geschwindigkeit von 20 km/h eine tatsächliche Geschwindigkeit von 40 km/h. Daraufhin wurde der E-Scooter sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun aufgrund Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.