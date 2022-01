Unfallflucht auf Supermarktparkplatz in Lohr

Die 34-jährige Fahrerin eines grauen Hyundai stellte ihr Fahrzeug während des Einkaufs auf dem Kundenparkplatz ab. Als sie nach dem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurück kam, stellte sie fest, dass es am Heck, genauer an der Stoßstange links, beschädigt war. Es waren deutliche und tiefe Kratzspuren erkennbar. Ein Verursacher war nicht mehr vor Ort, so dass die Fahrerin eine Verkehrsunfallflucht anzeigte.

Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei unter der Tel. 09352/87410 melden oder eine E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de schreiben.

Polizei Lohr/mm