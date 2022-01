Unfallflucht auf Supermarktparkplatz in Damm

Ein unbekannter Unfallverursacher beschädigte dabei einen geparkten VW Caddy. Dieser weißt einen deutlich sichtbaren Schaden an der Fahrzeugfront auf. Die geschädigte Fahrzeugführerin war zum Unfallzeitpunkt gerade in einem angrenzenden Geschäft einkaufen. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne seine Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen. Am VW entstand so ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Straßenlaterne fällt nach Verkehrsunfall auf Gartenzaun

Bessenbach. Eine 51-jährige Mercedes-Fahrerin verursachte am Montagmorgen, gegen 05:20 Uhr, einen Verkehrsunfall in der Schönbornstraße im Ortsteil Keilberg. Auf Höhe der Schillerstraße kam die Autofahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrsschild. Anschließend lenkte die Fahrerin nach links und kollidierte auf der anderen Straßenseite mit einer Straßenlaterne und einem Stromkasten, ehe das Fahrzeug zum Stehen kam. Durch die Wucht des Aufpralls kippte die Straßenlaterne um und fiel auf den Gartenzaun eines angrenzenden Privatgrundstücks. Die Fahrerin des Mercedes blieb unverletzt. Am Fahrzeug wurde ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 8.000 Euro verursacht. Der verursachte Sachschaden an Straßenlaterne, Stromkasten, Verkehrsschild und Zaun beträgt zusätzlich etwa 10.000 Euro.

Wildunfall mit Wildschwein

Rothenbuch. Auf der Kreisstraße AB 5 zwischen Weibersbrunn und Rothenbuch kam es am Montagabend um kurz vor 20 Uhr zu einem Wildunfall, als zwei Wildschweine die Fahrbahn überquerten. Das hintere der beiden Tiere wurde von einer 48-jährigen BMW-Fahrerin erfasst und blieb auf der Straße liegen. Ein nachfolgender Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und überfuhr das verendete Tier anschließend. Der verursachte Schaden an den Fahrzeugen beträgt circa 4.000 Euro. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt.

Unbekannter Täter beschädigt zwei Autos

Stockstadt. Ein 41-jähriger Mann aus Stockstadt musste am Montagmittag feststellen, dass gleich zwei seiner Autos (ein VW und ein Skoda) beschädigt wurden. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mutwillig jeweils den Kofferraum der beiden Fahrzeuge, welche am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr vor dem Haus in der Straße Am Dreispitz abgestellt wurden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

vd/Polizei Aschaffenburg