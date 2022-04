Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz in Marktheidenfeld

Ein derzeit noch unbekannter Zeuge teilte einem Mitarbeiter eines Supermarktes in der Baumhofstraße am Donnerstag gegen 10 Uhr mit, dass die Hauswand des Marktes von einer zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Fahrzeugführerin beschädigt wurde. Er machte zusätzlich ein Foto des Verkehrsunfalls. An der Hauswand entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Der unbekannte Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391-9841-0 zu melden.

Quelle: Polizei Marktheidenfeld / lesa