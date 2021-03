Unfallflucht auf A3-Rastanlage bei Weibersbrunn

Gegen 11:50 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Kleintransporterfahrer sein Gespann, bestehend aus einem Mercedes Sprinter mit Anhänger, zum Rangieren im Bereich der Tankstelle rückwärts. Dabei übersah er offensichtlich den hinter ihm stehenden geparkten Kleintransporter der Marke Iveco eines 55-jährigen. Daraufhin entfernte sich das Gespann, ohne dass der Fahrer seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachkam.

Bei sachdienlichen Hinweisen zum Unfallhergang oder Unfallverursacher bittet die Verkehrspolizei sich unter 06021/857-0 zu melden.

Fahrstreifenwechsel führt zu Ausweichmanöver und Sachschaden

Waldaschaff, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitagnachmittag wechselte eine Fahrzeugführerin auf der BAB A 3, in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Bessenbach/Waldaschaff unvermittelt vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Ein dort fahrender Pkw musste nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Jedoch kam dieser gegen die Betonleitwand, wodurch ein Schaden in Höhe von ca. 400 Euro entstand. Verletzt wurde bei diesem Verkehrsunfall niemand.

Gegen 15:00 Uhr wechselte eine 72-jährige Würzburgerin mit ihrem Ford vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah sie jedoch den auf den linken Fahrstreifen fahrenden Audi eines 28-jährigen Mannes aus Wertheim. Dieser wich nach links in den Grünstreifen aus, um einen Zusammenstoß mit dem Ford zu vermeiden. Jedoch kam er hierbei mit seiner linken Fahrzeugseite gegen die Mittelbetonleitwand und beschädigte seine Felge.

Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und konnten im Anschluss an die Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen.

mci / Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach