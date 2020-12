Unfallflucht an Heiligabend in Hanau

Eine nicht so schöne Weihnachtsüberraschung hatte der Besitzer eines Opel Corsa. Der 71-Jährige hatte seinen Wagen an Heiligabend, zwischen 12.30 und 15.30 Uhr, in der Spessartstraße, Höhe der Hausnummmer 1, in Großauheim abgestellt. Ein unbekannter Autofahrer touchierte während dieser Zeit den am rechten Fahrbahnrand abgestellten blauen Corsa am linken vorderen Kotflügel sowie am Außenspiegel. Ohne sich um den geschätzten Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. An dem beschädigten Opel wurde rote und gelbe Farbe festgestellt. Hinweise nimmt die Polizeistation Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0 entgegen.

stru/Polizeipräsidiums Südosthessen