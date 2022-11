Unfallflucht: A45 bei Karlstein kurz voll gesperrt

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei zum Unfallhergang befuhr ein 25-Jähriger gegen 23:10 Uhr mit seinem Kleintransporter die A45 und überholte auf Höhe der Anschlussstelle Karlstein einen Sattelzug. Während des Überholvorgangs geriet der Sattelzug immer weiter auf die linke Fahrspur, was zur Folge hatte, dass der 25-Jährige ausweichen musste und die Mittelleitplanke touchierte. Der Fahrer des Sattelzuges setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen zu kümmern.

Die Autobahn musste im Anschluss für die notwendige Reinigung der Fahrbahn vollgesperrt werden.

Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel.: 06021/857-2530 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochabend verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Im Anschluss flüchteten die Täter ohne Tatbeute. Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem aktuellen Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Anwesen in der Hochstraße zwischen 17:20 Uhr und 19:00 Uhr. Die Unbekannten stiegen über die Terrassentür in das Haus ein und durchsuchten mehrere Stockwerke. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 500 Euro. Entwendet wurde nach ersten Angaben der Geschädigten nichts.

Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Diebstahl aus Kleintransporter - Wer kann Hinweise geben?

ASCHAFFENBURG. Auf einem Parkplatz an der A3 nutzte ein Unbekannter die Ruhepause eines 43-Jährigen und entwendete aus dessen Kleintransporter eine Bauchtasche mit mehreren hundert Euro Bargeld. Die Verkehrspolizei Aschaffenburg hofft auf Hinweise.

Dem aktuellen Sachstand nach befand sich der 43-Jährige am Donnerstag, zwischen 00:50 Uhr und 01:20 Uhr, für eine kurze Pause auf dem Parkplatz Strietwald Süd. Während er sich schlafend im Fahrzeug befand, trat ein Unbekannter an das unversperrte Fahrzeug heran und entwendete eine schwarze Bauchtasche mit Bargeld. Im Anschluss flüchtete er unerkannt.

Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel.: 06021/857-2530 entgegen.





Unfallflucht geklärt - Weiterhin Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Nach einer Verkehrsunfallflucht am 09. November konnte die Aschaffenburger Polizei am Sonntag die Unfallflüchtige ermitteln. Die Ermittler erhoffen sich nun Hinweise von möglichen Unfallzeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befand sich eine 17-Jährige am 09. November gegen 07:40 Uhr mit ihrem Motorroller auf dem mittleren Fahrstreifen der Würzburger Straße. In der Folge wechselte nach Angaben der jungen Frau unmittelbar vor ihr ein Seat Ibiza auf ihre Spur, infolgedessen sie auf die Fahrbahn stürzte. Anschließend setzte die Unbekannte ihre Fahrt fort.

Nach der Unfallaufnahme durch die Aschaffenburger Polizei ergaben sich schnell Hinweise auf die Fahrerin des Seat Ibiza. Diese konnte am darauffolgenden Sonntag schließlich an ihrer Adresse angetroffen werden und räumte ihre Fahrereigenschaft grundsätzlich ein.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs erhofft die Polizei sich nun jedoch Angaben von weiteren Zeugen, die den Verkehrsunfall am besagten Tag beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Stromverteilerkasten beschädigt - Zeugen gesucht

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr hat ein Unbekannter am Mittwochabend mit seinem Fahrzeug einen Stromverteilerkasten in der Hammerstraße/Am Eisenhammer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.