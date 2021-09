Unfallbeteiligte machen widersprüchliche Angaben zu Unfall in Miltenberg

Am Donnerstagabend, gegen 21:45 Uhr, befuhren eine Audi-Fahrerin und ein dahinter folgender Mitsubishi-Fahrer die Mainzerstraße in Richtung Mainstraße. Auf Höhe der Kreuzung Östliche Brückenabfahrt / Mainstraße / Ankergasse kam es aus bisher noch nicht geklärter Ursache zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge, wobei der Audi so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Eindeutig geklärt werden konnte der Unfallhergang nicht, da die Beteiligten widersprüchliche Angaben machten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro.

dc/Meldung der Polizei Miltenberg