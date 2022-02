Unfall zwischen Rohrbrunn und Dammbach: Strecke kurzzeitig gesperrt

Gegen 15.30 Uhr war ein 41-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Mercedes Kipper und Anhänger auf der Staatsstraße 2317 von Rohrbrunn in Richtung Dammbach unterwegs.



In einer Linkskurve kam der LKW nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen und kippte im Straßengraben auf die Beifahrerseite. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte konnten der Fahrer und sein Mitfahrer das Fahrzeug bereits eigenständig verlassen. Beide wurden von der Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt, waren jedoch unverletzt.

Die Feuerwehr Dammbach war mit 16 Kräften im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern, auslaufende Betriebsstoffe zu beseitigen und den Verkehr zu regeln. Kurzzeitig war die Strecke komplett gesperrt. Der Sachschaden dürfte sich auf weit über 10.000 Euro summieren. Die Bergungsarbeiten wurden von der LKW-Firma in Eigenregie durchgeführt.

Ralf Hettler