Unfall zwischen Partenstein und Lohr

Als der Clio danach ins Schleudern geriet und wieder auf die rechte Fahrbahnseite kam, kollidierte er mit einem entgegenkommenden Renault Koleos. Zum Glück kam es bei der Kollision mit dem entgegenkommenden Koleos nur zu einem relativ geringen Sachschaden, da der Fahrer geistesgegenwärtig in Fahrtrichtung nach links auswich, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Beide Fahrzeugführer blieben ebenfalls unverletzt.

Der Clio der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste deshalb abgeschleppt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die Leitplanken in beiden Fahrtrichtungen wurden ebenfalls beschädigt.

Unfallzeugen können sich bei der PI Lohr am Main melden. Tel. 09352/87410 oder per Email pp.ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de