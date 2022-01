Unfall zwischen Kleinheubach und Rüdenau am Samstagabend 

Bei einem Verkehrsunfall in Kleinheubach wurde ein Opelfahrer leicht verletzt.

Eventuell wollte der Fahrer einem Wildtier ausweichen. Der Opel Corsa kam von der Fahrbahn ab, prallte in die Böschung, überschlug sich und landete auf der Seite. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr Kleinheubach sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete diese aus, reinigte die Straße und regelte den Verkehr. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.

Ralf Hettler